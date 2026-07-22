حكومة التغيير والبناء في صنعاء: خروج الشعب اليمني المليوني والتاريخي غير المسبوق هو للتأكيد على خياره الواضح بتفويض القيادة والقوات المسلحة بفرض معادلة “الحصار بالحصار”