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   7 صفر 1448   
   بيروت 20:38
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    الحرس الثوري الإيراني يعلن مواصلة الرد على الهجمات الأميركية واستهداف أهداف دقيقة ويتوعد بالمزيد

    المصدر: موقع المنار

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