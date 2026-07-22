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   22 07 2026   
   7 صفر 1448   
   بيروت 17:32
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    الحية: ندعو الدول الراعية للضغط الحقيقي من اجل الزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق والانتقال الى المرحلة التالية

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