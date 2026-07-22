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   7 صفر 1448   
   بيروت 19:05
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    مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ استهدف منطقة اسكندرونة عند اطراف البياضة

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