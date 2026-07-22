لافروف يلتقي روبيو في مانيلا لبحث الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، في العاصمة الفلبينية مانيلا، لإجراء محادثات تتركز على الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال لافروف، في تصريحات للصحافيين الأربعاء، إن “الاجتماع سيكون مفيدًا في كل الحالات. من الجيد طرح الأسئلة والحصول على الإجابات”، مؤكدًا أن اللقاء سيعقد على هامش اجتماعات آسيان في مانيلا.

وتأتي المحادثات في وقت نددت فيه روسيا بالعدوان الذي تشنهاالولايات المتحدة على إيران.

كما تأتي في ظل تعثر المحادثات بين روسيا وأوكرانيا منذ أشهر، لا سيما مع تحول اهتمام الولايات المتحدة، التي تتولى دور الوساطة، إلى الحرب مع إيران.

ولم تحقق جولات التفاوض التي عقدت بين موسكو وكييف في إسطنبول وأبوظبي وجنيف أي اختراق بشأن القضية الأساسية المتعلقة بالسيادة على الأراضي، ولا سيما في شرق أوكرانيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إنه تحدث لفترة وجيزة مع لافروف خلال مأدبة عشاء، الثلاثاء، أن محادثاتهما ستتناول الملف الأوكراني، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان سيضغط على نظيره الروسي في هذا الشأن.

وقال روبيو: “أعتقد أن الحرب في أوكرانيا أعاقت، من نواحٍ عدة، قدرة روسيا والولايات المتحدة على إيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى”.

وأضاف: “هذا لا يعني أننا لن نحاول إيجاد مجالات أخرى للتعاون المحتمل، ولكن في الوقت نفسه نريد إنهاء هذه الحرب”، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة لا تزال مستعدة وراغبة في القيام بدور بنّاء” لتحقيق هذا الهدف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه للضربات بعيدة المدى التي تنفذها أوكرانيا ضد روسيا، والتي استهدفت البنية التحتية للطاقة، معتبرًا أنها قد “تساعد على وضع حد” للحرب.

وفي المقابل، كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها باستخدام الطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية، مستهدفة مصافي النفط ومستودعاته وسفن الشحن، وهو ما تسبب في نقص الوقود داخل روسيا.

المصدر: أ.ف.ب.