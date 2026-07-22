النفط يرتفع قليلا بعد إعلان أمريكا عن ضربات جديدة على إيران

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من زيادة اضطرابات الإمدادات بعدما أعلنت القوات الأميركية أنها بدأت شن غارات على إيران لليلة الحادية عشرة على ‌التوالي.

زيادة المخاوف على إمدادات النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.55%، أو 50 سنتاً، إلى 91.51 دولاراً، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.36%، أو 30 سنتاً، إلى 84.64 دولاراً في تداولات ضعيفة.

يأتي ذلك بعدما بلغ سعر النفط أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند ⁠التسوية أمس الثلاثاء، بعدما ضربت القوات الأميركية أهدافاً في جنوب إيران وغربها، في حين شنت طهران هجمات على منشآت أميركية في البحرين والكويت والأردن.

وأثارت هذه الهجمات المتبادلة مخاوف من زيادة الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وخصوصاً بعدما هدد “أنصار الله” باستهداف السفن التي تحمل النفط السعودي في مضيق باب المندب والإعلان عن حصار بحري على المملكة.

وأصبح ممر باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، طريقاً متزايد الأهمية لصادرات النفط الخام السعودي، ⁠مع انخفاض حركة المرور عبر مضيق هرمز بشدة منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر.

المصدر: رويترز