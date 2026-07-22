قنبلة الديون الأوروبية.. 16 دولة تسجل أرقاما غير مسبوقة في 2026



أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن الدين العام في 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي بلغ مستويات قياسية خلال الربع الأول من 2026.



ووفقا للبيانات، ارتفع إجمالي الدين العام للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمقدار 327.3 مليار يورو (373.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 15.705 تريليون يورو، وهو أعلى مستوى يُسجل في التاريخ الحديث، علمًا بأن “يوروستات” ينشر هذه البيانات منذ عام 1994.



وسجلت فرنسا أعلى مستوى للدين العام، بعدما ارتفعت التزاماتها بمقدار 75.6 مليار يورو مقارنة بالربع السابق، لتبلغ مستوى قياسيًا قدره 3.536 تريليون يورو.



وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية، حيث ارتفع دينها العام إلى مستوى تاريخي بلغ 3.158 تريليون يورو، مقارنة بـ3.096 تريليون يورو في الربع السابق.



واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة، بعدما ارتفع دينها العام إلى 2.902 تريليون يورو، مقابل 2.838 تريليون يورو في الربع السابق.



كما سجل الدين العام مستويات قياسية في عدد من الدول الأوروبية الأخرى، إذ بلغ في إسبانيا 1.74 تريليون يورو، وفي بلجيكا 706.581 مليار يورو، وفي النمسا 431.411 مليار يورو، وفي فنلندا 255.139 مليار يورو، وفي رومانيا 229.427 مليار يورو.



وفي المجر 179.199 مليار يورو، وفي سلوفاكيا 86.803 مليار يورو، وفي كرواتيا 55.216 مليار يورو، وفي ليتوانيا 36.26 مليار يورو، وفي لوكسمبورغ 26.402 مليار يورو، وفي لاتفيا 20.436 مليار يورو، وفي مالطا 11.458 مليار يورو، وفي إستونيا 10.646 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي