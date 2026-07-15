الطاقة الشمسية تتصدر إنتاج الكهرباء في أوروبا خلال حزيران/ يونيو

أظهر تحليل صادر عن مركز «إمبير» لأبحاث الطاقة، أن الطاقة الشمسية أصبحت أكبر مصدر منفرد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، حيث ولدت حوالي 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد خلال الشهر.

وذكر مركز «إمبير» أن حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي زادت على حصة الطاقة النووية التي بلغت 21% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد وحصة الغاز الطبيعي التي بلغت 15% وطاقة الرياح 14% والطاقة المائية 12% والفحم 8%.

وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بعد شهري مايو 2026 ويونيو 2025.

ويعكس هذا الرقم القياسي النمو السريع لمشروعات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من 27 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الطاقة الشمسية تمثل 10% فقط من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2021.

المصدر: EURO NEWS