استشهاد زوجين و4 من أطفالهما بتجدد خروقات الاحتلال في غزة

استشهد زوجان وأربعة من أطفالهما فجر الثلاثاء، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في حي الصبرى بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين، هم أم وأطفالهما الأربعة.

وأفادت المصادر بأن الشهداء هم فراس أحمد المصري وزوجته سلسبيل محمد علي المصري وأطفالهم : نعيم وفريال وسلمى وأميرة.

وقال شهود إن طواقم الدفاع المدني واجهت صعوبات في الوصول إلى المنزل بسبب النيران المشتعلة.

وذكروا أن طواقم الإطفاء تمكنت بمساندة طواقم بلدية غزة من السيطرة على حريق كبير اندلع في المنزل مانعة تمدد ألسنة النيران إلى المنازل المجاورة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وصباح اليوم أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق بئر 19 في مواصي خانيونس..

والليلة الماضية ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية للطابق الأول من “مستشفى اليمن السعيد” في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء هم : جميل حماد أبو شقفه وطفلته نور وشيرين إسماعيل عيسى ونور حمدي مطر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1169 شهيدا، إضافة إلى 3756 مصابا، إلى جانب تسجيل 802 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,283 شهداء و173,875 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام