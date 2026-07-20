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    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز إم كيو 9 في سماء مدينة إسلام آباد غرب بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد

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