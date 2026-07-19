الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 22:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال مع وزير خارجية عُمان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن

      مواضيع ذات صلة

      القيادة المركزية الأميركية: العثور على رفات يُحتمل أنها للجندي الأمريكي المفقود جراء القصف الإيراني على الأردن كما قُتل جندي أمريكي وأصيب آخر شمال العراق

      القيادة المركزية الأميركية: العثور على رفات يُحتمل أنها للجندي الأمريكي المفقود جراء القصف الإيراني على الأردن كما قُتل جندي أمريكي وأصيب آخر شمال العراق

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان

      مراسل المنار: العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة المنصوري جنوب لبنان

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة المنصوري جنوب لبنان