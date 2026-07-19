الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 09:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجيش الإيراني: استهدفنا مستودع ذخيرة الجيش الأمريكي في معسكر العديري وكذلك حظائر المعدات والأفراد التابعة لها في قاعدة علي السالم بالكويت بهجمات بالطائرات المسيّرة

      مواضيع ذات صلة

      العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان

      العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان

      إيران | قائد مقر خاتم الأنبياء: أي عدوان أمريكي سيُواجَه برد حاسم ومدمر

      إيران | قائد مقر خاتم الأنبياء: أي عدوان أمريكي سيُواجَه برد حاسم ومدمر

      الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية “الصاعقة”

      الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية “الصاعقة”