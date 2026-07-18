الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته العسكرية وسط احتمال لاستئناف المواجهة مع إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة قررت تعديل انتشار قواتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، وأنه جرى تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود.

وقال جيش الاحتلال، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه إلى جانب مطار بن غوريون، وحرصًا على عدم التأثير في حركة المسافرين، سيتم إنزال طائرات إضافية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي التي جرى تجهيزها لاستقبال الطائرات في حال حدوث أي طارئ.

وفي السياق، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى وجود جدل داخل الكيان الإسرائيلي بشأن وقف الحرب مع إيران واستئناف المفاوضات أو ما يُعرف بمذكرة التفاهم، حيث يرى مسؤولون إسرائيليون أن وقف العمليات العسكرية جاء في الوقت الذي كانت فيه تل أبيب تستعد، بحسب تقديراتها، لتوجيه “ضربة قاضية” ضد إيران.

وفي ما يتعلق بلبنان، ذكرت التقارير أن العودة إلى الحرب مع إيران قد تنعكس على التفاهمات المتعلقة بالساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أنهم لن يلتزموا بأي جداول زمنية مرتبطة بانتشار الجيش اللبناني.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك “مهمة يجب تنفيذها”، وأنهم سيواصلون التحرك في حال عدم تنفيذها، مع التأكيد على امتلاك “حرية العمل” العسكرية.

المزيد من التفاصيل مع مراسل المنار في الضفة الغربية ديب حوراني.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن الخلافات العلنية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تكون جزءًا من تكتيك سياسي، لافتة إلى أن تجارب سابقة منذ بداية الحرب على إيران أظهرت أن الخلافات الظاهرة بين الطرفين كانت تعقبها تطورات عسكرية.

وأضافت أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وعدم تحديد موعد واضح للقاء مع ترامب، أعطى انطباعًا بوجود تباين بين الجانبين، إلا أن بعض الأوساط الإسرائيلية ترى أن ذلك قد يكون “خداعًا سياسيًا”.

المصدر: موقع المنار