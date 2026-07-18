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    مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة: استمرار الهجمات الأمريكية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي

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