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    عربي وإقليمي

    باكستان: ندعو كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

      أعربت الخارجية الباكستانية عن أملها بأن “تعود الأوضاع لطبيعتها في مضيق هرمز خاصة على مستوى أمن وسلامة الملاحة”، مجددة “الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام”.

      كما تابعت أنه “لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار”، مشيرة إلى أن “حل كل النزاعات يكون من خلال الحوار على طاولة المفاوضات”.

      وأضافت “مذكرة التفاهم في إسلام آباد تبقى إطارا راسخا لتعزيز السلام والاحترام المتبادل”، موضحة أنه “سنواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم”.

      وفي السياق، قالت “واصلنا الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار”.

      المصدر: وكالات

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