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    إطلاق “إعلان بيروت العالمي” لحماية الإرث الثقافي اللبناني والذاكرة الإنسانية

    المصدر: موقع المنار

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