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    عربي وإقليمي

    بالصور | رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل الرئيس الإيراني في محافظة النجف الاشرف ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

      المصدر: موقع المنار

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