إصابات واعتقالات باعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، عمليات المداهمة والاعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والتي طالت عددا من المواطنين، بينهم طفل وأسير محرر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

فف الخليل، أصيب ستة مواطنين بجروح وكدمات جراء هجوم نحو 30 مستوطناً بعد منتصف الليلة الماضية، على منزل المواطن “سالم الهذالين” في قرية أم الخير بمسافر يطا.

يُذكر أن منزل عائلة “الهذالين” يتعرّض لاعتداءات متكررة، وكان الاحتلال قد أعلنه قبل يومين منطقةً عسكريةً مغلقة، مانعًا أفراد العائلة من التنقل أو الخروج من المنزل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، هم: عبادة سلامة، وأحمد سلامة من منطقة فطاير، إضافة إلى فراس سميح الحوح، وعبادة العنبوسي، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريبها وتحطيم محتوياتها في المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قبلان جنوب نابلس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتشتها، واعتقلت مواطنًا لم تُعرف هويته بعد.

أما في قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله ذياب، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته في حي جعيدي بالمدينة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمد فايز يوسف أبو مطاوع (٤٩ عاما)، ومحمود فارس محمود فقها (٣٢ عاما) بعد مداهمة منزليهما في قرية عين البيضا في الأغوار الشمالية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين موسى محمد زهران من بلدة بدو، وفايز رأفت فايز بدوان من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما داهم جيش الاحتلال منزل المواطن عامر حماد شماسنة في بلدة قطنة، وعبثت بمحتوياته، دون أن تُسجل اعتقالات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل إبراهيم عليان القواسمي (15 عامًا)، عقب مداهمة منزل عائلته في منطقة أبو كتيلة.

بدوره؛ أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال اليومية بحق الفلسطينيين، مستهدفًا الأطفال والأسرى المحررين، ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تترافق مع اقتحام المنازل والتنكيل بالمواطنين وترويع عائلاتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام