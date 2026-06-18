اعتقالات ومداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، وعمليات تفتيش للمنازل والمركبات، إلى جانب تنفيذ اعتقالات في عدد من المناطق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات حزما شمال القدس المحتلة، وسبسطية شمال غرب نابلس، والشيوخ وسعير شمال الخليل، وعزون شرق قلقيلية، إلى جانب مدينتي أريحا ونابلس ومخيمي الفوار جنوب الخليل وبلاطة شرق نابلس، ومخيم عقبة جبر في أريحا.

وفي محافظة نابلس، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة بيتا جنوب المدينة وفتشت المركبات.

وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من محوري بيت فوريك وألون موريه بالتزامن مع اقتحام منطقة عسكر البلد شرقها، وواصلت عملياتها داخل مخيم بلاطة، حيث اعتقلت الشاب كايد خفش عقب مداهمة منزله، كما داهمت منزلًا في قرية كفر قليل شرق المدينة.

وفي أريحا، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي خلال اقتحام المدينة، بالتزامن مع اقتحام مخيم عقبة جبر.

وفي محافظة رام الله، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام قرية رأس كركر غرب المدينة.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدتي سعير والشيوخ، واعتقلت شابًا خلال مداهمة منزل في قرية خرسا جنوب دورا.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة عزون واعتقلت أربعة شبان، وهم: متوكل رضوان أبو المهدي، وأمجد حواري أبو معروف، ومحمد الهوشر، ومحمود الحواري.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط دعوات لتصعيد المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام