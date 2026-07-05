كتاب مفتوح من رابطة معلمي التعليم الأساسي برئاسة الدكتور حسين جواد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري

وجهت رابطة معلمي التعليم الأساسي برئاسة الدكتور حسين جواد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري كتابا مفتوحا جاء فيه:

دولة الرئيس

يعرف القاصي والداني، ويرددها الحليف والخصم، أنكم صمام الأمان لهذا البلد والأكثر حرصاً على وحدته وحماية شعبه وإنصاف أبنائه .

إننا يا دولة الرئيس، نحن الأساتذة والمعلمون صبرنا طويلاً على إنهيار رواتبنا ومعها انهارت قدراتنا الشرائية وأصبحنا عند خط الفقر أو دونه، فالحكومات المتعاقبة لم تنصفنا وحتى أن الحكومة الحالية لم تدرج في موازنتها أي زيادة على الرواتب لولا تدخلكم المباشر وربط الموافقة على الموازنة بأن تتعهد الحكومة بالزيادة للقطاع العام.

دولة الرئيس

لقد أقرت الحكومة منذ جلستها في ١٦ شباط إعطاء زيادة ستة أضعاف على الراتب وهي تساوي بين 150 و 200 دولار في أحسن الأحوال إلا أنها بسبب التسويف لم ترفع طلب فتح إعتمادات حتى نهاية نيسان، علما أنها أقرت زيادة على البنزين وبدأت جبايتها في اليوم التالي.

إننا نعلم يا دولة الرئيس أنكم ادرجتم فتح الاعتمادات في الجلسة التي دعيتم إليها وانتظرنا بفارغ الصبر إلا أن الظروف التي رافقت مشروع العفو أستدعت بحكمتم وبصيرتكم إلغاء الجلسة.

الأحوال المعيشية لا تنتظر، والغلاء ينهش رواتبنا والتضخم يسحق قدراتنا والزيادة المقترحة تتآكل قبل أن نحصل عليها، لذلك جئنا اليكم بهذا الكتاب المفتوح نناشدكم ونستصرخ فيكم وجع المحرومين والمقهورين ونطالبكم بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية عاجلاً وليس آجلاً مخصصة للشؤون المعيشية، وفتح الإعتماد اللازم لدفع الزيادة، وإقرار المشاريع التي ترفع عن كاهل المواطنين عبء الحاجة والعوز.

إننا يا دولة الرئيس نراهن على تاريخكم المشرف برفع الحرمان عن المحرومين والمستضعفين ونتمنى أن يلقى كتابنا هذا الصدى والاهتمام من أجل إنصافنا.

ولكم كل الشكر والإحترام