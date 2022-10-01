تيمور جنبلاط: لاوسع تفاهم لانجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام العملية الدستورية

دعا رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط “القوى السياسية والكتل النيابية لتكثيف الجهود من اجل الوصول الى اوسع تفاهم يؤول الى انجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام العملية الدستورية والدفع بمسيرة الاصلاح، ضمن الاطر المرسومة لتجاوز الأزمات التي ترهق اللبنانيين خصوصا منها الكهرباء والمياه والإستشفاء واستعادة اموال المودعين”.

واوضح جنبلاط ان “تصويت الكتلة الاخير جاء انسجاما مع التوّجهات التي عبّرنا عنها خلال مرحلة الانتخابات النيابية، في إختيار رئيس يعيد الثقة للبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي وخصوصا العلاقات اللبنانية العربية لجهة عودتها الى سابق عهدها ومؤمنا باتفاق الطائف ومندرجاته، ويملك رؤيته إصلاحية إنقاذية

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام