الكرملين: الرواية بأن روسيا تقف وراء أضرار “السيل الشمالي” غبية وسخيفة.. وزاخاروفا تسأل بايدن عن تورط بلاده بالحادث

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرضية أن روسيا وراء الأضرار التي لحقت “بالسيل الشمالي” بالرواية الغبية والسخيفة.

وذكر بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء، أن روسيا فقدت مسارات إمداد الغاز إلى أوروبا، كما أن الأخيرة، التي تدفع الآن ثمنا باهظا للعقوبات قصيرة النظر ضد روسيا، ليست مهتمة بهذا أيضا (إلحاق الضرر بالسيل الشمالي).

وقال “هل نحن مهتمون بهذا (إلحاق الضرر بالسيل الشمالي)؟ لا، لسنا مهتمين، لقد فقدنا طرق إمداد الغاز إلى أوروبا، هل أوروبا مهتمة بهذا، وعلى وجه الخصوص ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي؟ لا هم أيضا الآن في وضع صعب للغاية”.

وأضاف “إنهم (أوروبا وألمانيا) لا يدفعون ثمنا بالغ الخطورة لقراراتهم قصيرة النظر فحسب، وأعني هذه العقوبات، لكنهم الآن أيضا في وضع صعب للغاية فيما يتعلق بتطور صناعتهم المستقبلية وربحيتها وقدرتها التنافسية”.

والاثنين، تم الإعلان عن انخفاض الضغط في 3 أنابيب من “السيل الشمالي 1 و2” جراء حدوث أعطال في الأنابيب، ولم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال نتيجة أعمال تخريبية.

وتمتد خطوط أنابيب “السيل الشمالي” من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد، ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم.

هل الولايات المتحدة متورطة

في حادث السيل

الشمالي-2؟

من جانبها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرئيس جو بايدن، بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت تهديدها بـ “التخلص من (السيل الشمالي-2).

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق “تليغرام”، حيث تابعت “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت واشنطن متورطة في الأحداث الأخيرة بخط الأنابيب، وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل قد أوفت بتهديدها في 25 و26 سبتمبر الجاري”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب على سؤال إحدى الصحفيات بشأن “السيل الشمالي-2” في 23 فبراير الماضي، وقال: “إذا غزت روسيا فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود، لن يكون هناك “السيل الشمالي-2″، سوف نتخلص منه”. There will be no longer Nord Stream 2 we will bring an end to it.

وحينما سألته الصحفية مرة أخرى، عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المشروع برعاية ألمانية روسية. فتابع الرئيس الأمريكي: “أعدك بأننا سنتمكن من فعل ذلك”I promise you we will be able to do it.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية