قوى الامن: توقيف سارق منازل في بدارو والجميزة بالجرم المشهود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 21:16

قوى الامن: توقيف سارق منازل في بدارو والجميزة بالجرم المشهود

منذ 38 mins 27 September، 2022
قوى الامن
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 9-9-2022، ادعت لدى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل منزلها الكائن في محلة بدارو- شارع المتحف، وقدّرت قيمة المسروقات حوالي /5000/$.

بنتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها الفصيلة، تم الاشتباه بالمدعو ع. ح. (من مواليد عام 1996، لبناني)، وأعطيت الأوامر بتكثيف المراقبة في المحلة لرصده تمهيدًا لتوقيفه.

وبتاريخ 26-9-2022 أوقف المذكور بالجرم المشهود في محلة بدارو داخل أحد المباني السكنية أثناء قيامه بعملية سرقة أخرى.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على القيام بعدة عمليات سرقة في محلّتَيْ بدارو والجميزة.

وأودع القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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