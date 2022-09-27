وزارة التربية أوضحت موقفها من أي محاولة لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين

قالت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في بيان لها الثلاثاء “يتناقل العديد من وسائل الإعلام أخبارا تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة”، وتابعت “إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، قد أشرنا إلى هذه المحاولات سابقا، واصدرنا مواقف حاسمة، منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة”.

واضافت الوزارة “شددنا في حينه، على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة ، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضا قاطعا”، وتابعت “اننا نكرر موقفنا الوطني والتربوي والإنساني، بأننا ملتزمون توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكنا تعليم غير اللبنانيين ، مهما كانت الأساليب والمشاريع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام