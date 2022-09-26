اللواء طوني صليبا دعا العسكريين الى الاستعداد لكلّ التحديات

لمناسبة العيدِ الثامنِ والثلاثينَ لإنشاءِ المديريةِ العامةِ لأمن الدولة، دعا مديرُها العام اللواء طوني صليبا في بيانٍ العسكريين الى الاستعدادِ لكلِّ الاحتمالاتِ والتحدياتِ التي تَقتضي الحفاظَ على بنيانِ الأمنِ عامراً ومتيناً وإبعادِ ايِ اهتزازٍ من خلالِ تكثيفِ الجهودِ انطلاقاً من مفهومِ الأمنِ الاستباقيّ لصيانةِ الاستقرارِ والسّلمِ الأهلي. ولفتَ البيانُ الى انَ لبنانَ يمرُ بأوقاتٍ دقيقةٍ للغاية، وهو على مشارفِ ربحِ معركةٍ دبلوماسيّةٍ وحقوقيّةٍ خاضَها ضدَ العدوِّ الإسرائيليّ، ولكنَّ التضامنَ اللبنانيَّ ووحدةَ الموقف، أدّيا إلى تحصيلِ الحقوقِ والحفاظ ِعليها لنبدأَ مساراً جديداً في النهوضِ والتعافي، عبرَ التوظيفِ الصحيحِ للثروةِ المنتظرة، بما يزيلُ الأعباءَ عن كاهلِ الشعب.

المصدر: قناة المنار