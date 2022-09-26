شولتس: تقدم في المحادثات الرامية لشراء الغاز من الإمارات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لمس تقدما في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات.

ولم يذكر شولتس، الذي يقوم بجولة تستغرق يومين في منطقة الخليج، تفاصيل المحادثات مع الإمارات.

وقال للصحفيين “نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا”.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة منذ حرب روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

المصدر: موقع المنار