مقتل وإصابة عشرات الجنود في مقديشو جراء تفجير انتحاري

قُتل ما لا يقل عن 10 مجندين بالجيش الصومالي وجرح العشرات وذلك اثر تفجير انتحاري استهدف مدرسة تدريب عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، ، وفق ما ذكر موقع “غاروي” الإخباري المحلي.

وأوضح موقع “غاروي” أن “جماعة “الشباب الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم”، لافتا إلى أن الهجوم وقع خارج مدرسة الجنرال ديغا بادان للتدريب العسكري في جنوب مقديشو.

وهذا هو الهجوم الانتحاري الثاني على نفس المعسكر منذ حزيران/يونيو 2021، ويأتي بعد أيام من إعلان الجيش أن عملية في منطقة حيران أسفرت عن مقتل 100 من مقاتلي “حركة الشباب” واستعادة المزيد من الأراضي في وسط الصومال، وفق الموقع.

هذا وأفاد موقع “الصومال الجديد” أن “انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه الأحد عند مدخل معسكر “نعنع” لتدريب الجيش الوطني الصومالي في مديرية ودجر بالعاصمة مقديشو”.

المصدر: روسيا اليوم