حزب الله حول فاجعة مركب الموت مقابل طرطوس: على الدولة اللبنانية القيام بواجباتها

عبر حزب الله عن عميق الحزن والألم الشديد بالفاجعة الكبيرة لغرق عدد كبير من المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في مركب “الموت” مقابل ميناء طرطوس، ويتقدّم من ذويهم بأحرّ التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى ان يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم اهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى المفقودين بالأمن والسلامة.

وأثنى حزب الله في بيان على المبادرة الفورية والجهود المميّزة التي بذلتها السلطات السورية والأجهزة المختصة في عمليات الانقاذ والبحث وانتشال الجثث ومساعدة الجرحى ومعالجتهم في المستشفيات السورية، كما شكر الأجهزة الصحية والأمنية اللبنانية على تحركهم السريع في أعمال الاغاثة والمساعدة الانسانية والطبية.

ودعا حزب الله الدولة اللبنانية الى القيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين قضوا او تضرروا في هذه المأساة الكبيرة واحتضان عائلاتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا.

كما دعا حزب الله الجهات المعنية الى ملاحقة تجار قوارب الموت وردعهم وتشديد العقوبات القضائية ضدهم واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لعمليات التهريب الخطيرة وعدم تكرارها.

المصدر: العلاقات الاعلامية