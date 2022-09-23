الهجرة البحرية.. هروب من الواقع المر الى المصير الأمر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2022 - 22:44

الهجرة البحرية.. هروب من الواقع المر الى المصير الأمر

منذ 3 ساعة 23 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الهجرة البحرية.. هروب من الواقع المر الى المصير الأمر.

المصدر: قناة المنار

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