الشروط الصحيحة لتخزين البيض في البراد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 14:08
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حرس الثورة: الفتنة الحالية لم تسفر إلا عن العار وأضافت فشلاً مدوياً آخر لقائمة اخفاقات جبهة أعداء إيران والثورة
حرس الثورة الاسلامية: نثمن بصيرة الشعب الايراني وعدم تماشيه مع مؤامرة العدو المنظمة ضد أمن البلاد
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الرئيس ميقاتي: هناك تقدم ملموس في ملف ترسيم الحدود البحرية
الرئيس الإيراني بعد لقائه الرئيس ميقاتي: لبنان أثبت بأن المقاومة فقط هي القادرة على لجم عدوان الكيان الصهيوني
السيد رئيسي: التقدم والامن والاستقرار في لبنان أمر مهم جداً لإيران وكذلك تشكيل حكومة قوية ومقتدرة
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الشروط الصحيحة لتخزين البيض في البراد
منذ 30 mins
22 September، 2022
بيئة ومنوعات
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صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
تخزين البيض
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