أين يمكن أن “يختبئ” الملح في طعامك؟

هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون الجلوس على مائدة الطعام بلا أن تكون المملحة موجودة، ولكن، ما لا يعلمه غالبية الأشخاص أن الملح قد يكون مختبئًا في الطعام أيضًا.

اليك مجموعة من الأطعمة التي قد تحتوي على نسبة عالية من الملح، أبرزها:

-اللحوم المصنعة

-الجبنة

-الصلصات والمرق

-الخبز

-الوجبات المجمّدة

-المعلّبات

-المخلّلات

وقد يوحي الملح الطبيعي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن ذلك مجرّد شائعة، اذ يحتوي النوعان على كميّات مماثلة من الصوديوم، ويُنصح بالحد من استخدامهما.

لذلك، لماذا لا تفكر باستبدال الملح بمنتجات أكثر صحية في مطبخك؟

تُعد الأعشاب الطبيعية والمجففة من بين الحلول التي يمكن اللجوء إليها لإضافة نكهة لطعامك، من دون الحاجة لاستخدام الملح. ومن بين هذه الأعشاب، يمكنك استخدام الريحان، وإكليل الجبل، والزعتر، وورق الغار، والنعناع، والبقدونس، وغيرها.

وهناك أيضًا العديد من البدائل الأخرى التي يمكن استخدامها في طعامك، مثل التوابل، والثوم، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والقرفة، والخل.

وينصح بالابتعاد عن المنتجات عالية الملح، مثل مكعبات مرق الدجاج، والأجبان، ورقائق الباطاطس، والمايونيز، والمخللات، واللحوم المصنعة.

وبالنسبة إلى المنتجات معتدلة الملح، فإنها تتضمن حبوب الفطور، والحساء الجاهز، والخبز، والمعجنات.

وأخيرًا، تُعد الخضار، والفاكهة، والزبادي، والبيض، من بين المنتجات قليلة الملح.

المصدر: سي ان ان