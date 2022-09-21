بالصور والفيديو | القوات اليمنية تكشف عن أسلحة استراتيجية في عرض عسكري ضخم

شهدت العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء، عرضاً عسكرياً ضخماً في ميدان السبعين بمناسبة العيد الثامن لثورة الـ21 من سبتمبر، بحضور الرئيس مهدي المشاط وقيادات الدولة من سياسيين وعسكريين وأمنيين.

العرض العسكري الذي يعد الأضخم في للقوات المسلحة اليمنية، كُشف خلاله عن منظومات مختلفة من أسلحة الردع الاستراتيجية، من صواريخ باليستية ومجنحة، وطائرات مسيرة، وصواريخ دفاع جوي وصواريخ بحرية.

وكشفت القوة الصاروخية اليمنية عن صاروخ “بدر2” من الجيل الثاني من صواريخ بدر، قصير المدى ويعمل بالوقود الصلب، وكذلك عن صاروخ “بدر3” من الجيل الثالث من صواريخ بدر، متوسط المدى ويعمل بالوقود الصلب.

كما كشفت القوة الصاورخية عن صاروخ “حاطم” البالستي، من الجيل الرابع من صواريخ بدر، بعيد المدى ويعمل بالوقود الصلب، وكذلك عن صاروخ “كرار” البالستي، بمدى 300 كم، يعمل بالوقود الصلب بنظام توجيه ذكي ووزن رأسه الحربي نصف طن.

كذلك كشفت القوة الصاروخية، عن صاروخ “قدس 3″، كروز مجنح، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويتميز بقدرته على التخفي عن الالتقاط الراداري، وعن صاروخ “فلق” البالستي، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويحمل رؤوسا عدة.

كما أزاحت القوة البحرية الستار عن صاروخ “البحر الأحمر”، مطور من صاروخ سعير، يعمل بنظامين حراري وراداري، ويمتاز بسرعته العالية، وكذلك عن صاروخ “محيط”، مطور من صاروخ قاهر 2M، يعمل بالوقود الصلب والسائل ويتميز بقدرته العملية في كل الظروف الجوية.

وكشفت القوة البحرية عن صاروخ “عاصف” محلي الصنع، يعمل بالوقود الصلب، وبنظام توجيه وتحكم ذكي، ويتجاوز وزن رأسه الحربي نصف طن، وعن زوارق حربية متطورة من طراز عاصف1، عاصف2، عاصف3، طوفان1، طوفان2، طوفان3، وزورق ملاح، وكذلك عن ألغام بحرية جديدة من طراز مسجور 1، ومسجور 2، وثاقب.

وأشارت مصادر يمنية إلى أن القوارب الجديدة تتميز بسرعتها العالية وقدرتها على المناورة، وحمل أسلحة متنوعة ومهام هجومية ودفاعية ضد أهداف ثابتة أو متحركة.

وأزاح الدفاع الجوي اليمني الستار عن صاروخ “معراج”، مطور من صاروخ بدر 1-P، يعمل بالوقود الصلب، وبنظامين حراري وراداري، لا يتأثر بالتشويش، وعن صاروخ “صقر”، يمتاز بسرعة تصل إلى 200 متر في الثانية، وكشف عن 3 منظومات: “صادق”، و”حيدر”، ورادار P-19، وهي منظومات كشف وتعقب للأهداف المعادية.

وكشفت، القوة الجوية عن طائرة خاطف 2، مزودة بنظام استشعار للأهداف، وتنفذ مهاماً تكتيكية هجومية، وتستخدم ضد آليات ومدرعات العدوان، وعن طائرة مرصاد2، طائرة استطلاعية، تقلع بشكل عمودي، ولها القدرة على التحليق لـ 8 ساعات.

وكشفت القوات المسلحة تكشف عن مدرعة “هاني” تخليدا للشهيد هاني طومر، وهي هجومية ودفاعية تتميز بالمرونة عند الحركة والسرعة وعند الاشتباك.

وتضمنت الأسلحة خلال العرض، صاروخ (حاطم)، وصاروخ (فـلـق)، وصاروخ (حـيـدر)، وصاروخ (البحر الأحمر)، وصاروخ (معراج)، وصاروخ (قدس٣)، وصاروخ (ثاقب3)، وصاروخ (صقر1)، وغيرها.

وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الامن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان أن القوات المسلحة أصبحت حاضرة لخوض معارك أوسع، وشدد على أن “أسلحتنا تحقق توازنا من الرعب مع العدو، وأمن اليمن اليوم عامل مؤثر في الأمن الإقليمي والدولي”.

وأضاف الرويشان “نواجه عدوانا لا يفهم إلا لغة القوة، وما وصلت إليه قواتنا من مستوى الردع كفيل بوقف العدوان وإنهاء الحصار”، ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية استطاعت الحفاظ على مستوى جيد بعد الثورة وقامت بتطوير قدراتها.

وشدد على ان العقيدة القتالية المرتبطة بالله وحكمة القيادة والحاضنة الشعبية هي عوامل تحقيق النصر وهذا يحسب لثورة 21 سبتمبر، وأضاف بعد 8 سنوات من العدوان والحصار الجائر نحن نقول عبر هذه العروض العسكرية أننا حاضرون للدفاع عن بلدنا بأعلى المستويات”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني