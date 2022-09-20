إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في بيت أمر بالضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعترضت جنازة لمواطن، وحاولت منع المشيعين من الوصول إلى المقبرة الواقعة على مدخل البلدة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات”.

وأضافت المصادر ان “جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة عصيدة، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمشيعين عقب إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في الفخذ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق والإغماء جرى علاجهم ميدانيا”، وأشارت إلى أن “مواجهات مماثلة اندلعت في منطقة الظهر بالبلدة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.

المصدر: وكالة وفا