بدء الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية..عراقجي: التخصيب غير قابل للمساومة

انطلقت في مسقط الجولة الرابعة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما أفادت وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وأوردت الوكالة أن “الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بدأت بعد ظهر اليوم في مسقط بوساطة عمانية”.

من جهته ،أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قبيل توجهه الى مسقط للمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات الايرانية الاميركية غير المباشرة، اليوم، ان قضية التخصيب النووي غير قابلة للمساومة والتفاوض.

وقال عراقجي “للأسف نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من الطرف الآخر. هناك تناقض في المقابلات وفي المواقف التي يتخذونها. مواقفهم داخل المفاوضات تختلف عن خارجها، وهذا أحد مشاكل المفاوضات”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “البرنامج النووي الإيراني يتمتع بأسس قانونية وقضائية قوية، وجميع جوانبه سلمية. كان وسيظل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا من حقوق الشعب الإيراني التي لا تقبل حتى النقاش أو المساومة”.

وتابع “قبيل الجولة الجديدة، من الضروري أن أكرر أن حقوق الشعب الإيراني محددة بوضوح. مبادئنا ومواقفنا واضحة تماماً، وهذه ليست أموراً قابلة للتنازل أو المساومة. لكننا مستعدون لمزيد من بناء الثقة والشفافية أكثر مما هو موجود، ونأمل أن يكون الطرف الآخر أيضاً بمنطق واضح في المفاوضات”.

لا نريد السلاح النووي

كذلك، أكد وزير الخارجية الايراني، أنه “إذا كان الهدف هو التأكد من أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، فهذا قابل للتحقيق تماماً، وأي اتفاق له هذا المضمون يمكن بالتأكيد تحقيقه”، مشدداً على أنه “إذا كانت هناك مطالب غير عادية وغير واقعية لا يمكن تنفيذها، فمن الطبيعي أن تواجه المفاوضات مشاكل”.

وأضاف أيضاً: “في المفاوضات السابقة واجهنا أجواء إيجابية وبناءة، وكان الطرف الآخر مصراً دائماً على إظهار جدية واهتمامه بالوصول إلى اتفاق، لكن هذه الجدية لها متطلبات، وتتعارض أحياناً مع بعض المواقف التي يتخذونها خارج المفاوضات، مما يخلق غموضاً في عملية المفاوضات ويخرجها عن مسارها الصحيح”.

المصدر: مواقع