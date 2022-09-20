مقتل 8 ارهابيين خلال مواجهات مع الحشد الشعبي في نينوى شمال العراق

قُتل 8 ارهابيين من تنظيم داعش الارهابي، واستشهد مقاتلين اثنين من اللواء 44 بالحشد الشعبي، كما أصيب آخرين، بعملية في جزيرة الحضر، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وخاضت قوات الحشد الشعبي، اشتباكات عنيفة مساء الأحد، مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في عمق صحراء نينوى، باتجاه الحدود العراقية السورية.

وقد تمكّن الحشد من تكبيد الإرهابيين خسائر بالارواح والمعدات، خلال الاشتباكات، التي جرت باسناد طيران الجيش العراقي، حيث تم تدمير سيارة تابعة للإرهابيين وقتل من بداخلها. وقد وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الحشد الشعبي لقاطع الحضر.

وتمكنت قوات الحشد الشعبي من قتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش الارهابي، كما اسفرت الاشتباكات عن استشهاد مقاتلين من اللواء 44 واصابة ثمانية آخرين جراء انفجار حزامين ناسفين، اثناء محاولة اقتحام نفق تابع لـ”داعش” الإرهابي.

وكانت قوة من اللواء 44 قد نجحت في محاصرة نفق لفلول تنظيم “داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى، قبل ان تندلع مواجهات شرسة. وقد جرى ارسال تعزيزات عسكرية كبيرة الى قوات اللواء 44 بالحشد، من قبل قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي.

المصدر: مواقع