مصلحة الليطاني: لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمناطق المغذاة من معامل الليطاني

تمنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان لها الاثنين على “المواطنين في المناطق المغذاة من معامل الليطاني ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية حرصا على ديمومة الانتاج في معامل الليطاني”.

وأعلن البيان أنه “بسبب انحسار انتاج المعامل الحرارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب نفاذ مادة الفيول، فقد اضطرت المصلحة لربط معاملها على شبكة التوتر العالي لتلبية طلب بعض المرافق العامة الاساسية”، وتابع “لكنه وبسبب الوضع السيء لهذه الشبكة وبسبب عدم القدرة على ضبط الحمولات، فقد تضررت المجموعة رقم 1 في معمل شارل الحلو وتوقف انتاجها مما اضطر المصلحة لزيادة ساعات التقنين على الشبكات المغذاة من معاملها”.

وافاد البيان أن “فرقها الفنية تعمل جاهدة لاصلاح المجموعة رقم 1 في معمل شارل الحلو لإعادتها الى الانتاج في أقرب فرصة ممكنة وحينها ستعود التغذية الكهربائية الى وضعها السابق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام