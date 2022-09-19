بايدن: وباء كورونا في الولايات المتحدة انتهى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وباء كورونا في الولايات المتحدة قد انتهى، لكن المشاكل لا تزال قائمة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مقابلة نشرت يوم الأحد مع شبكة “سي بي إس” أنه للتغلب على تداعيات فيروس كورونا “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وقال “لقد انتهى الوباء..، كما ترون، لا أحد يرتدي أقنعة، الجميع في حالة جيدة جدا”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن عدد الوفيات المؤكدة من COVID-19 في العالم تجاوز 6.5 مليون شخص، وعدد المصابين بعدوى الفيروس التاجي 608 مليون

وقالت المنظمة إن معدل الوفيات انخفض في العالم إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020.

المصدر: وكالات