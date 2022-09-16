البروفيسور بسام بدران للمنار: الجامعة اللبنانية مسؤولية الدولة… وتكلفة التعليم الحضوري 36 مليون دولار

في مقابلة خاصة للخط الساخن ضمن نهار جديد على قناة المنار أشار رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسّام بدران الى أن المساعدات الإجتماعية التي أقرّت للأساتذة والمدربين والموظفين لم تصرف حتّى اليوم.. هذه المساعدات حدّدت بثلاثة مراسيم: مرسوم يمنح مساعدة بقيمة نصف راتب لا تتعدّى ثلاثة ملايين ليرة للموظّف، مرسوم خاص بانتاجية الأستاذ والمدرّب أقرّ لشهري أب وأيلول ومرسوم ثالث حدّد راتباً إضافياً شهريا للأستاذ الجامعي ليصرف في تمّوز 2022.

وعن التعليم الحضوري أكّد البروفيسور أنّه يجب تأمين عدة احتياجات على رأسها الكهرباء ورواتب الأساتذة والموظفين كما والدعم المناسب للطالب، وأعلن أن اجتماعا حصل في وزارة التربية مع الجهات الداعمة عرض خلاله واقع الجامعة والفجوة الموجودة اليوم بين ما هو متوفّر وبين المطلوب لإطلاق العام الجامعي 2022-2023 مشيرا الى أن المبلغ الذي يحتاجه التعليم الحضوري هو 36 مليون دولار.

أخيرا شدّد البروفيسور بدران على أن الجامعة مسؤولية الدولة أوّلا وأخيرا لكنّ الدولة يجب أن تؤمن بأنّ الإستثمار في العقول هو الذي ينقل البلد من وضعه الحالي الى وضع أفضل، متأمّلا أن يصار الى إقرار تعديلات لعدد من القوانين في مجلس النواب ما يسمح للجامعة بتنفيذ مشاريع إنتاجية سريعة تعود عليها بمردود جيّد.

في الرسالة خلال الحلقة أشار أستاذ الجامعة اللبنانية البروفيسور علي وهبي أن راتب الأستاذ الجامعي لم يعد يكفي لتغطية كلفة الكهرباء والانترنت كما وحمّل الحكومة مسؤولية ضمان استمرارية الجامعة.

أما رئيس قسم الكيمياء في كلّية العلوم الفرع الأول الدكتور حسام عبيد فتحدّث عن نقص مستلزمات المختبرات وعن خسارة عدد من الأساتذة والمدربين الكفوئين واعتبر أن إنطلاقة العام الجديد في ظل انعدام الإمكانيات ستكون إنطلاقة عرجاء.

معدّة الخط الساخن

لبنى قانصوه

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المصدر: قناة المنار