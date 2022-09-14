أسعار النفط تواصل الانخفاض و”برنت” عند 93 دولارا

واصلت أسعار النفط اليوم انخفاضها في ظل ضغوطات بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة أعلى من التوقعات وهو ما عزز المخاوف من زيادة كبيرة بسعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.07% إلى 87.25 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.19% إلى 92.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وتعرضت أسوق النفط لضغوطات بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي، الذي دعم ارتفاع الدولار وبدد الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقلل من وتيرة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة، ما يشكل ضغطا على النفط المسعر بالعملة الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم