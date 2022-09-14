بالفيديو | العميد قاآني يتفقد موكب “نداء الاقصى” على طريق المشّاية بين النجف وكربلاء

زار قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني العميد إسماعيل قاآني، اليوم الثلاثاء، موكب نداء الاقصى على طريق مشاية بين النجف وكربلاء عند العامود ٨٣٣ قبيل أيام قليلة من حلول اربيعينية الامام الحسين عليه السلام.

وإستطلع قاآني خلال جولته على زوايا الموكب، مثنيا على الجهود المبذولة في الموكب وخاصة في المعرض الفنّي. وأشار العميد قاآني الى العلاقة الانسانية التي تجمع القضية الفلسطينية بالثورة الحسينية.

ويشارك في الزيارة الأربعينية المليونية “موكب نداء الأقصى”، من فلسطين، والمكون من علماء دين، ومواطنين فلسطينيين، للتأكيد على أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، عابرة لكل المذاهب والأديان.

ويؤكد المشاركون في الموكب، أن وجودهم في طريق “يا حسين”، الممتد من النجف إلى كربلاء، ما هو إلا رسالة للعالم بأن الوحدة الإسلامية حقيقة وليس محض خيال كما يروج لها العازفين على وتر الطائفية.

ويحمل المشاركون معهم معاناة شعب فلسطين إلى الأمة الإسلامية، التي تجدد بدورها دعمها لنضالات شعب فلسطين، بالكلمة وبالسلاح، وترفض مسار التطبيع الخياني مع كيان الإحتلال.

المصدر: يونيوز