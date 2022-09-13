الرئاسة الفرنسية: سنحيل موضوع الاشتباكات بين أرمينيا و أذربيجان إلى مجلس الأمن الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2022 - 14:40
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الرئيس ميشال عون لصحيفة الأخبار: تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية سيعرض البلاد لأزمة وطنية حقيقية
الرئيس عون: أشجع الرئيس المكلف على الاتفاق على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية لتكون قادرة على تحمّل عبء ما ينتظرها
الرئيس عون: أخشى أن يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الأخير في ولايتي لمؤامرة أشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور
الرئيس عون: سأترك القصر الجمهوري إذا كان يوماً طبيعياً لكن إذا شعرت بوقوع مؤامرة فلن أقف مكتوف الأيدي
اللواء عباس ابراهيم من بريتال: لا قيامة للبنان من دون بدء مسار جديد عنوانه أن البقاع يجب أن يكون الرئة الاقتصادية
رئيس حكومة أرمينيا يطالب الرئيسين الروسي والفرنسي ووزير الخارجية الأميركي برد دولي مناسب على "عدوان" أذربيجان
15 ألف ممرض أميركي يبدأون إضراباً عن العمل لـ3 أيام للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وزيادة رواتبهم
المفتش العام للقوات المغربية بلخير الفاروق يصل إلى تل أبيب في زيارة غير مسبوقة تصب في إطار التطبيع مع كيان الاحتلال
حركة حماس: ندعو السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفقاية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني
اشتباكات حدودية واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا توقع عشرات القتلى من الجانبين
ملايين الزوار من داخل وخارج العراق يواصلون التوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام
الرئاسة الفرنسية: سنحيل موضوع الاشتباكات بين أرمينيا و أذربيجان إلى مجلس الأمن الدولي
منذ 2 ساعة
13 September، 2022
الاشتباكات بين أرمينيا و أذربيجان
الرئاسة الفرنسية
فرنسا
مجلس الامن
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