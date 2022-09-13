الرئاسة الفرنسية: سنحيل موضوع الاشتباكات بين أرمينيا و أذربيجان إلى مجلس الأمن الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 13 2022 - 14:40

الرئاسة الفرنسية: سنحيل موضوع الاشتباكات بين أرمينيا و أذربيجان إلى مجلس الأمن الدولي

منذ 2 ساعة 13 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة