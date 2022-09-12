وزير الصناعة: اللبناني يستحق الجودة

قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان “لا تعترض الصناعي الملتزم بالمواصفات والمعايير أي عوائق في تصريف الانتاج محلياً، ولا في تصديره الى الخارج”، وتابع “المستهلك يفتّش على الجودة وعلى السعر الأنسب وطالما يحترم الصناعي هذه المعادلة، ينجح ويتحلى بالقدرة على المنافسة”.

وأوضح بوشكيان الاثنين أن “وزارة الصناعة تواكب الصناعيين في نشاطهم، وتساعدهم على تخطّي الصعوبات، وتصدر القرارات والتعاميم الضرورية في هذا الإطار”، وأضاف “لا نريد بعد الآن مصانع وصناعات غير مرخّصة ونطالب مراكز البيع بالتشدّد في التدقيق بمصدر المنتج وهويّته وصلاحيته”، وأكد “يستحقّ اللبناني الجودة”.

وقال بوشكيان “كما نجح صناعيّون عديدون بالتألّق في لبنان والخارج، أدعو جميع الصناعيين الى الإرتقاء والالتزام بالقوانين، وإن أجهزة الوزارة لا تقصر في عمليات الرقابة”، واضاف ان “نجاحات المبادرات الفردية كهذا المصنع مدعاة افتخار لكلّ لبناني. وأقترح على الصناعيين أن يخصّصوا وقتاً أمام الناس لزيارة مصانعهم، ويتعرّفوا على جودة الصناعة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام