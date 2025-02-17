الخوري: للعمل لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة وللسوق المحلية

زار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية جو عيسى الخوري الاثنين “جمعية الصناعيين” حيث التقى رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الادارة، بمشاركة رؤساء الجمعية السابقين.

وأكد الخوري على “ضرورة الاستفادة من كل المتغيرات التي تحصل في لبنان والمنطقة على الصعيد الصناعي”، وأشار إلى أن “الصناعة لم تكن يوماً أولوية للاقتصاد اللبناني الذي كان يعتمد على قطاع السياحة والخدمات”.

وشدد الخوري على “ضرورة العمل لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة وللسوق المحلية، وذلك من خلال تطوير المنتجات اللبنانية لتصبح منافسا قويا”.

وأكد أن “وزارة الصناعة سيادية بامتياز”، لافتا إلى أن “السيادة لا تكمن فقط بالأمن، بل تتعداه الى الاقتصاد والأمن الغذائي وغيرهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام