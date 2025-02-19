الوزير الخوري: الصناعة التكنولوجية في لبنان أمر أساسي لا يقل شأنا عن الصناعات الأخرى

قال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية جو عيسى الخوري إن “الصناعة التكنولوجية في لبنان أمر أساسي لا يقل شأنا عن الصناعات الأخرى”.

ولفت الخوري في حديث له الاربعاء الى ان “لبنان بحاجة إلى تطوير الصناعة التكنولوجية وتصديرها إلى أميركا وأوروبا وحتى الصين”، وأكد أن “هذه الصناعة تحد من هجرة الشباب من لبنان وتعيد قسما كبيرا ممن يعمل في الخارج”.

وشدد الخوري على أن “الأهمية القصوى هي جعل لبنان منصة للصناعة التكنولوجية”، لافتا إلى أن “هذه الصناعات يمكن أن تعطي دفعا للناتج المحلي بمليارات الدولارات”.

وبالنسبة الى القوانين، تحدث عيسى الخوري عن “وجود عوائق تشريعية وجمركية”، وقال “هذا دورنا كوزارة صناعة، بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة ووزارة الاقتصاد لنتمكن من إزالة هذه العوائق التي ستسمح لهذه الشركات بالعمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام