مقتل 18 شخصاً على الأقل شمالي المكسيك بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 09:44

مقتل 18 شخصاً على الأقل شمالي المكسيك بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود

منذ 1 ساعة 11 September، 2022
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