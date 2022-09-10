تعزيزات امنية في طرابلس بعد مقتل أربعة أشخاص

شَهِدَت مدينةُ طرابلس استنفاراً امنياً للوحداتِ العسكرية بعد حادثة اطلاق النار يومَ أمس والتي اَدَّت الى مصرعِ اربعةِ اشخاص، وذلك بعد قيامِ مجهولِينَ باِطلاق النار من أسلحةٍ حربيةٍ على محلٍّ لبيعِ الهواتفِ في مِنطقةِ التل.

واجرى رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي سلسلةَ اتصالاتٍ بوزير الداخلية بسام مولوي وقائدِ الجيش العماد جوزاف عون والقادةِ الامنيِّين، وشَدَّدَ على ضرورةِ ضبطِ الوضعِ وزيادةِ الاجراءات الامنية وعدمِ السماحِ لأيٍّ كانَ بِالعَبَثِ بأمنِ طرابلس وسلامةِ ابنائِها.

من جانبِه اشار الوزير مولوي الى انه سَيَتِمُّ عقدُ اجتماعٍ لمجلسِ الامنِ الداخليِّ المركزي لِوضعِ خطةٍ أمنيةٍ في ظل الاحداث الاخيرة.

وتتواصل التحقيقات في حادثة اطلاق النار في طرابلس التي ذهب ضحيتها عدد من الاشخاص، بالتزامن مع تشييع القتلى وسط جو من التوتر.

المصدر: قناة المنار