موسكو: لن يتمكن أحد من نزع حق “الفيتو” من روسيا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أنه لن يتمكن أحد من نزع حق النقض من روسيا بمجلس الأمن، نظرا لعدم وجود مثل هذه الآلية، ولأن ذلك يدمر أسس المنظمة الدولية.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن حرمان روسيا من حق النقض (الفيتو): “بالطبع لا.. لا توجد مثل هذه الآلية التي تسمح بذلك. وبدون روسيا في هذه الحالة يجب إعادة بناء الأمم المتحدة من جديد. لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف يمكن أن تبدو هذه العملية دون أن يصحبها التدمير الكامل لجميع أسس العلاقات الدولية الحديثة، والجميع يدركون ذلك”.

من جانب آخر لفت بوليانسكي إلى أن روسيا تبدي موقفها الخاص من إصلاح مجلس الأمن الدولي، بحيث يتسع تمثيل دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فيه.

المصدر: روسيا اليوم