موظفو “أوجيرو” يواصلون إضرابهم.. ومرسوم وزاري يؤمن مطالبهم

نفذ موظفو هيئة اوجيرو اعتصامًا حاشدًا في باحة مبنى الهيئة ببئر حسن وذلك تأكيدًا على مطلبهم بمساواتهم بقطاع الهاتف الخلوي، وتأكيدًا على حقوقهم الاربعة المكتسبة بحسب المراسيم والقوانين المرعية الاجراء.

ونفذ الموظفون اعتصامهم بالتزامن مع عقد المجلس التنفيذي لنقابة العاملين في هيئة اوجيرو اجتماعا.

وقبل حسم نقابة موظفي اوجيرو قرار الاستمرار في الاضراب ، اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم من السراي الحكومي ان اجواء المفاوضات ايجابية، كاشفا انه وقع مرسوم متعلقا بثلاثة مطالب من اصل اربعة تخص موظفي اوجيرو.

ومن مجلس النواب، أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات تشكيل لجنة لدرس اقتراحات لانقاذ قطاع الاتصالات ومحاسبة كل من تسبب في هدر الاموال فيه.

المصدر: قناة المنار