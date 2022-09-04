حركة “الجهاد” باركت عملية الاغوار: رد طبيعي ومشروع على سادية الاحتلال وجرائمه

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاحد أن “العملية البطولية التي وقعت ظهر اليوم في الأغوار الشمالية، هي رد طبيعي ومشروع على سادية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة إن “عملية الأغوار جاء توحيداً للساحات وامتداداً لدائرة المقاومة، من حيث لم يحسب الاحتلال لها حساباً، لتؤكد فشل المنظومة الأمنية، وأن كل محاولات إخماد جذوة الانتفاضة لن تؤتي أكلها، وسوف تنقلب وبالاً على الاحتلال”.

وباركت الحركة “العملية البطولية، وحييت الروح المقاتلة لدى الأبطال المنفذين للعملية، الذين شفى الله بهم صدور قوم مؤمنين، وأبلغوا رسالتهم أنه لا أمن ولا أمان على أرضنا، وأن شعبنا الصابر قادر على ممارسة حقه ومواصلة مقاومته حتى زوال الاحتلال”.

ودعت الحركة “جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل، إلى تصعيد العمل المقاوم”، وقالت “آن أوان المواجهة وتوحيد الساحات في مواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليب”.

المصدر: فلسطين اليوم