التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات وتصاعد ألسنة النار في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها شرقي ديرالزور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2022 - 22:14
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الإمام الخامنئي: القوى الاستكبارية تعترف اليوم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت وأجهضت الكثير من مطالبها
الإمام الخامنئي: الغضب الذي تشعر به قوى الاستكبار تجاهنا سببه تشجيعنا الدول الأخرى على الوقوف في وجه نظام الهيمنة
الإمام الخامنئي: إحباط المخططات الإجرامية لأمريكا في مختلف الدول كان عاملا في زيادة حدة دعايات رهاب إيران ورهاب الشيعة
الإمام الخامنئي: إيران لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وهذه الاتهامات تأتي نتيجة عجز الغرب في منع تطور النظام الإسلامي
الإمام الخامنئي: أدعو الجميع إلى أن يكونوا يقظين أمام سياسات قوى الاستكبار وأن لا يتماشوا معها
وسائل إعلام إيرانية: المخابرات الإيرانية تعتقل 12 شخصاً في محافظة مازندران بتهمة التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي
قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني: تلقى الأمريكيون 9 صفعات منا في الخليج وهيبة السفن والمدمرات الأمريكية تدهورت
مصادر المنار: الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين لن يزور بيروت إلا بعد حصوله على جواب إسرائيلي واضح حول ترسيم الحدود البحرية
آية الله الشيخ عيسى قاسم للبحرينيين: لا تشتروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها
الشيخ قاسم: من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرا إنما يبيع وطنا وشعبا وأمةً وتاريخا ومقدساتا عزيزة
نادي الأسير الفلسطيني: استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد في أحد مستشفيات الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
حركة حماس: استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة مركبة وانتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية وتعكس إجرام الاحتلال وسادية السجان
الجهاد الإسلامي: استشهاد أبو محاميد يكشف فاضح إجرام الاحتلال بحق أسرانا وعلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك الجاد
الجبهة الشعبية: لتكاتف الجهود لصد الهجمة على الحركة الأسيرة ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو محاميد
حركة المجاهدين الفلسطينية: استشهاد الأسير أبو محاميد فعل إجرامي صهيوني لن يفلح في النيل من عزيمة أسرانا الفولاذية
تقرير للأمم المتحدة: قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني وهجرت آلاف الفلسطينيين منذ عام 2009
مصادر عبرية: بارجة تابعة لسلاح البحرية التركي رست في ميناء حيفا بالقرب من سفينة أميركية ضمن دورية مشتركة للناتو
الداخلية التركية: عدد السوريين المسجلين في تركيا هو 3 ملايين و625 الفا والذين عادوا الى سوريا يبلغون 521 الفا فقط
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية فُصلت عن الشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت تعتمد على خط الاحتياط
رئيسة وزراء السويد: حرب الطاقة الروسية لها تداعيات خطرة على أوروبا وتهدد استقرارنا المالي
المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن: سنتخذ إجراءات مضادة إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان
التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات وتصاعد ألسنة النار في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها شرقي ديرالزور
منذ 1 ساعة
3 September، 2022
حقل العمر النفطي
دوي انفجارات
سوريا
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