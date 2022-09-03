التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات وتصاعد ألسنة النار في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها شرقي ديرالزور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2022 - 22:14

التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات وتصاعد ألسنة النار في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها شرقي ديرالزور

منذ 1 ساعة 3 September، 2022
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